«أنا أقرأ أنا أرى» مبادرة لإسعاد ذوي الهمم المكفوفين بجناح الأزهر في معرض الكتاب

يُعتبر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الأجنحة المتكاملة بالمعرض، حيث تتنوع فيه جميع الأنشطة من ثقافية وفنية ودينية، بجانب كتب تراثية في عدد كبير من المجالات العلمية، ومتحف للمخطوطات والوثائق النادرة، ولم يغفل الأزهر ذوي القدرات الخاصة فخصص لهم يوما يعرضون فيه مواهبهم.

ركن لذوي الهمم في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

واستمر الدور الثقافي الكبير لجناح الأزهر، حيث خصص القائمون ركنا لذوي الهمم من المكفوفين لكتابة أسمائهم وإهداءات لهم، شارك فيه قطاع مطابع الأزهر بمبادرة تحت اسم «أنا أقرأ.. أنا أرى»، لتدريب وتعليم الطلاب على طريقة برايل لأول مرة، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

وبدوره، قال وليد الشامي، عضو مطابع الأزهر، إن المطابع استحدثت الطباعة بمنظومة برايل لخدمة كل ذوي الهمم من المكفوفين، وأن الأزهر شارك هذا العام بمبادرة «أنا أقرأ.. أنا أرى»، لرسم البسمة على وجوه ذوي الهمم من خلال عمل هدايا تذكارية تحمل أسماءهم وأسماء أحبائهم، وكتابة مقولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: «إن المعرفة هي أعز ما يطلب وهي أول واجب على العقلاء وهي تراث الأنبياء كما قال نبي الإسلام ﷺ : إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم».

جناح الأزهر في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك في إطار مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويوجد جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل العديد من أركان، أبرزها قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، بجانب ركن للأطفال والمخطوطات.