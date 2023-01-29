حبس تشكيل عصابي سرق مزرعة دواجن بالبحيرة

قرر المستشار محمد درويش رئيس محكمة الدلنجات الجزئية، بسكرتارية أحمد صابر، قبل قليل، حبس تشكيل عصابي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في المواعيد المحددة.

سرقة مزرعة دواجن بالبحيرة

جاء ذلك لاتهامهم بالقيام بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من داخل مزرعة دواجن كائنة بعزبة البنك التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف غموض واقعة قيام بعض الأشخاص، بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من داخل مزرعة دواجن كائنة بعزبة البنك التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وذلك تحت تهديد السلاح النارى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 3 أشخاص قاموا بتشكيل تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه من تلك المنطقة والمناطق المجاورة، وجري ضبط المتهمين بحوزتهم فرد خرطوش المستخدم في الواقعة ومبلغ مالي 60 الف جنيه.

البداية عندما ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بلاغ من أحد الأشخاص صاحب مزرعة دواجن كائنة بعزبة البنك التابعة لدائرة المركز بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليهم أثناء وجودهم داخل مزرعة الدواجن الخاصة به والاستيلاء على مبلغ مالى كبير كان بحوزتهم ، وفرو هاربين.

تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة «أحمد. ش. ا» 27 سنة مقيم بناحية كوم حمادة، «يحى ش ش» 37 سنة مقيم بناحية الدلنجات، «محمد. ع. م» 33 سنة مقيم الدلنجات، وتم ضبطهم وحرر محضر بالواقعة.

ومن جانبه يشير محمد الفقي محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى 10 سنوات كونها سرقة وحيازة سلاح.