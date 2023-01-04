حبس متهم بترويج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في البحيرة.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع وتعبئة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في البحيرة، وبالتفتيش عثر على كميات كبيرة من المستحضرات التي تخص التجميل مجهولة المصدر، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي وعرض المضبوطات على الطب الشرعي للفحص وسرعة إجراء التحريات في الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

العقوبة التي تنتظر المتهم

وحول العقوبة التي تنتظر المتهم، قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن المتهم يواجه عقوبتين يجب التفرقة بينهما، الجريمة الأولى هي بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة، والثانية بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير أو بيانات، وفي الحالتين تصنف جريمة «غش تجاري»، وتكون العقوبة الأولى هي أشد خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

غرامة 30 ألف جنيه

وأضاف «سيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حدد في المادة 116 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 أو تقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

وأوضح «سيد» أن القانون في المادة الخاصة بالغش والتدليس، حدد عقوبات مترتبة على ذلك ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين، وذلك لكل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».