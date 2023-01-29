غادة عبد الرازق تخوض الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل «تلت التلاتة»

تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة مسلسل «تلت التلاتة»، مع المنتج ممدوح شاهين حسبما أكد في تصريحاته، لتنافس به خلال موسم دراما رمضان المقبل، العمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وقال ممدوح شاهين، في بيانٍ صحفي، إنه بالفعل وصل إلى اتفاق مع الفنانة غادة عبد الرازق، وجرى الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، ويجرى انطلاق التصوير خلال أيام قليلة للغاية، وذلك بعدما اعتذرت عن المسلسل مرتين خلال الفترة الماضية.

لحم غزال.. آخر تجارب غادة عبد الرازق الدرامية

يذكر أن آخر منافسة للفنانة غادة عبد الرازق كانت في دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل لحم غزال، وشارك في بطولته كل من الفنان شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، حمدي الميرغني، أحمد صفوت، محمد شاهين، مي سليم، أشرف عبد الغفور، يوسف وائل نور، والراحل أحمد خليل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.