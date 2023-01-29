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المصريون في إسبانيا ينظمون وقفة لدعم السيسي أمام السفارة المصرية

كتب:

شريف سليمان
07:27 م | الأحد 29 يناير 2023
المصريون في إسبانيا ينظمون وقفة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصريون في إسبانيا ينظمون وقفة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

نظّم المصريون في إسبانيا وقفة، لدعم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام السفارة المصرية.

واحتشد أعضاء الجالية المصرية في إسبانيا أمام السفارة المصرية في وقفة احتفالية وتضامنية، مؤكدين أن لديهم وعيا كاملا بما يحدث في مصر، حيث يقفون وراء القيادة السياسية لبلادهم.

واثقون في قدرة القيادة السياسية على عبور الأزمات

وأبدى أعضاء الجالية المصرية في إسبانيا ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية في مصر، بأنها سوف تعبر الأزمة والتحديات التي تواجهها البلاد حاليا.

أحد المشاركين في الاحتفالات: اللي جاي خير

وقال أحد المشاركين في الاحتفالات: «نحتفل بعيد الشرطة وندعم القيادة السياسية، دائما ما ندعم القيادة ربنا يعينها ويقويها ويساعدكم دايما»، وقالت إحدى المشاركات: «جئنا إلى هنا من أجل دعم مصر، نحن نحب مصر، وإن شاء الله اللي جاي خير، وكل أزمات مصر تعدي وتتحل».

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