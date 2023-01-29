خالد عكاشة: الرئيس السيسي لديه رؤية لوضع مصر في مكانها عالميا

قال العميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إنّ تخصيص جلسة لمناقشة كتاب بعنوان جلسة «سيرة وطن» للكاتب أحمد الطاهري خطوة مقدرة، موجها التحية للكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وناشر الكتاب على تخصيص عائد الكتاب لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مفهوم الجمهورية الثانية يجعلنا نستعرض تاريخ الجمهورية الأولى

وتابع عكاشة، خلال مناقشة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأن مفهوم الجمهورية الثانية، يجعلنا نستعرض تاريخ الجمهورية الأولى، لكي نبني على تاريخ وتقدير للأجيال، ومضيفا: «أعتقد أن أي مشروع سياسي يحتاج بعضا من المفكرين للتأصيل لسيرة الوطن».

وأشاد عكاشة بكتاب الطاهري، قائلا إنّ لديه تجربة ثرية فيما يجري على مستوى الأقاليم والأحداث، مستعرضا أبرز النقاط والمشاهد الذي يتضمنها كتاب «عند منتصف الطريق»، الذي يستشرف المستقبل حسب عكاشة.

ولفت عكاشة إلى أنّ مفهوم القيادة الإصلاحية الوارد في كتاب أحمد الطاهري تم تقريره بحرفية وأسلوب بسيط للقارئ، مؤكدًا أن القيادة الإصلاحية تهدف إلى صنع تيار إصلاحي.

ما يجري في مصر عملية بناء وهي جزء من الإصلاح

وأكمل وما يجري في مصر هي عملية بناء هي جزء من عملية الإصلاح، خاصة فيما يخص تعطيل مسيرة الجمهورية الأولى، موضحا أن تيار الإصلاح الذي يقتحمه الرئيس السيسي، بعقلية ومن خلال المكاشفة والمصارحة .

وقال إن رؤيته تلتقي مع أحمد الطاهري فيما يخص تدشين مصطلحي القيادة الإصلاحية والجمهورية الثانية، ومشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه طموح عالٍ جدا ورؤية ليكون للدولة مكانا في هذا العالم الذي يتشكل من خلال إصلاح ملفات الإقليم وحل مشكلات.

وشارك في مناقشة كتاب "عند منتصف الطريق.. سيرة وطن" كل من العميد الدكتور خالد عكاشة، والدكتور محمد فايز فرحات، وادار الجلسة الإعلامية ريهام السهلي.