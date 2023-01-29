مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا تعزز العلاقات بين البلدين

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا؛ لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر «قناة صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1992، وهو أمر يهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعظيم الدور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والارتقاء بهما إلى درجة أعلى، مضيفًا أنه جرى استعراض الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية، واستعداد الشركات المصرية للتعاون مع نظيرتها الأرمينية.

أهمية زيارة الهند

وأوضح السفير محمد عبد الحكم، أن الرئيس السيسي كان حريصًا في زيارته للهند على الترويج للمشروعات الاقتصادية والحوافز التي تقدمها مصر للاستثمار الأجنبي، وحرص الرئيس شخصيًا على تذليل العقبات أمام أي شركات تسعى للاستثمار داخل مصر.

ولفت عبد الحكم، إلى أن المباحثات أكدت على وجود إرادة قوية للارتقاء بالعلاقات السياسية لدرجة أكبر، ومن جانب آخر هناك عدة جولات أجرتها مصر مع الاتحاد الأوراسي «الذي يضم أرمينيا» للوصول لاتفاقية تجارة حرة معهم.

رفع مستوى التبادل التجاري مع الاتحاد الأوراسي

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر تتطلع إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع الاتحاد الأوراسي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد في زياراته الخارجية على تعظيم العلاقات الاقتصادية لمصر، وكذلك الثقافية والعسكرية.