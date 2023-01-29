الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: السيسي يلعب دورا كبيرا في الشرق الأوسط

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، ندوة للكاتب الفرنسي رولان لومباردي، لمناقشة أحدث كتاباته وهو كتابه عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر باللغة الفرنسية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ويناقشه الكاتب محمد سلماوي.

معرض الكتاب 2023

وتحدث لومباردي عن مسيرته في العمل الصحفي والعمل البحثي والأكاديمي، مشيرا إلى أن الكتاب الذي كتبه عن الرئيس السيسي دوَّنه من أرض الواقع بصفته وفق مناهج الباحث.

وأضاف أنه في أكتوبر 2012 تمت دعوته في كلية الحرب العليا في فرنسا، وتحدث عن وجهة نظره في مصر، ووقتها تنبأ بوصول الرئيس السيسي بمصر إلى بر الأمان بعد 2012، لأن الوضع كان متأزما في ذلك الوقت.

واكمل: وفي يناير 2013 كتبت مقالا عن الوقت الصعب الذي تمر به مصر، تنبأت أن الرئيس السيسي سيقود الأوضاع، لأنه مؤهل لقيادة مصر، وهذا المقال لاقى صدى واسعا.

الكاتب الفرنسي: الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان

وأكمل: «بعد صدق تنبؤي لم يكن تخمين لأن بعد قراءة الواقع بمنتهى الاحترافية، وبعدها جاء الوقت للحديث عن السيسي الرئيس».

وأوضح: «تضمَّن الكتاب رؤيتي لمصر، وأهم ما دفعني للكتابة عن الرئيس السيسي ودوره الحقيقي لما قام به في مصر وبالتالي في المنطقة كانت الدافع للحديث عن الرئيس السيسي في كتاب وكيف تشكلت المنطقة بشكل جديد بعد توليه الحكم».

وتابع لومباردي: «لو لم يكن الرئيس السيسي تولى القيادة لكانت مصر أصبحت ولاية إسلامية أو نموذجا من الجزائر إبان العشرية السوداء».

وأكد محمد سلماوي أن لومباري أول من تنبأ برحيل الإخوان، وقيادة السيسي، مؤكدا أنه يختلف عن زملائه الكتاب والمحللين الذي يكتبون عن مصر وهم على نهر السين في فرنسا، في حين كان هو يكتب من أرض مصر ومن الواقع الملامس له .