فسحة «على قد الإيد»... أماكن للزيارة بـ5 جنيهات في الإسماعيلية

تتميز مدن القناة بأماكن سياحية وترفيهية كثيرة، أبرز هذه المدن هي مدينة الإسماعيلية، التي تشتهر بشواطئها والأماكن الترفيهية، التي يمكن زيارتها لقضاء إجازة نصف العام بها، بعد انتهاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات والجامعات.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأماكن السياحية والترفيهية، التي يمكن زيارتها بمدينة الإسماعيلية ضمن حملة «فسحة على قد الإيد»، بأسعار لا تتجاوز 5 جنيهات وأماكن أخرى مجانًا.

متحف آثار الإسماعيلية

يعد متحف الآثار بالإسماعيلية بشارع محمد علي، واحد من الأماكن السياحية الهامة التي يجب زيارتها عند التواجد داخل المحافظة، ويضم المتحف 6 آلاف قطعة أثرية ومقتنيات أثناء حفر قناة السويس، ويعمل المتحف من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وبحسب الموقع الرسمي للمتحف، يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للطلاب و10 جنيهات لباقي الزوار.

متحف دبابات أبوعطوة

متحف دبابات أبو عطوة يقع جنوب الإسماعيلية، ويضم دبابات تم أسرها بمعركة أبو عطوة بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وهو متحف مجاني ومفتوح لجميع الزوار.

بحيرة التمساح

بحيرة التمساح واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية في الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها حوالى 9 كيلو مترات، وتقع في شمال المدينة، وتحتوى على مياه دافئة وشواطئ عشبية خضراء، وهي موطنًا للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ويمكن زيارتها والاستمتاع بالصيد فيها مجانًا، كما يمكن الجلوس ضمن المقاعد الخاصة بالكافيتريات والمقاهي وتناول كوبًا من الشاي.

مركز الإسماعيلية للوثائق

مركز الإسماعيلية للوثائق، افتتحته المحافظة عام 2017 بمبنى الديوان العام، ويحتوى على وثائق تاريخية نادرة من حفر قناة السويس، وصور عن الإسماعيلية وشوارعها ونشأتها، والأحداث التي عاشتها المحافظة، ودخول المركز مجانًا دون رسوم أو تذكرة.

الكورنيش الجديد والممشى السياحي

يمكن الاستمتاع بالسير على الكورنيش الجديد والممشي السياحي بالإسماعيلية على بحيرة الصيادين، والاستمتاع بمشاهدة البحر الأحمر والجلوس مع الأصدقاء بتذكرة تبدأ من 3 جنيهات فقط.