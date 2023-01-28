ضبط تاجر مخدرات بـ100 طربة حشيش في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، في القبض على أحد كبار تجار المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش قبل توزيعها.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على «ح.ح»، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش.

القبض على المتهم

ورصدت تحريات النقباء أحمد البيومي وعمر المختار معاوني مباحث قسم أول الاسماعيلية تحركات المتهم في دائرة القسم، لتوزيع وبيع مخدر الحشيش على نطاق واسع، وبمراقبة المتهم تبين استلامه كمية كبيرة من المواد المخدرة.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء مهند فرغل ومحمد المصري في القبض على المتهم، وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة.

وبحسب تحريات ضباط المباحث الجنائية، فإن المتهم يعتبر من أخطر العناصر الإجرامية التي عملت في الاتجار في المواد المخدرة، خاصة الحشيش، على نشاط واسع، وتوزيعه على صغار التجار في دائرة مدينة الإسماعيلية.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية تكثيف الحملات علي مروجي وتجار المواد المخدرة، ما أسفر عن ضبط عديد من كبار التجار في حملات مختلفة.

وضبطت مباحث فايد في الإسماعيلية أحد أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته 1000 طربة حشيش، فيما ضبطت مباحث القنطرة غرب أحد التجار بحوزته كمية كبيرة من مخدري الهيدرو والشابو.

محامي: العقوبة تصل للمؤبد

وقالت المحامية آية عبد السلام، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى المؤبد حال ضبط المتهم بكميات كبيرة وسبق اتهامه في قضايا من نفس النوع.

وأضافت لـ«الوطن»، أن المحكمة تعاقب تجار المواد المخدرة بأقصي عقوبة لخطورة جريمتهم على الفرد والمجتمع.