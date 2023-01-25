طفرة في الإيرادات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة «إنفوجراف»

ارتفعت إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ، على مدار 7 سنوات، وذلك بعد افتتاح القناة الجديدة عام 2016، لتسجل في 2022 أعلى عائد في تاريخها بقيمة 8 مليارات دولار.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، فإن التقارير الملاحية رصدت خلال الأعوام السبعة الماضية طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة وصلت إلى 135 ألف سفينة مقابل عبور 125 ألف سفينة خلال السبع سنوات السابقة لافتتاح القناة الجديدة بزيادة قدرها 8%.

زيادة إجمالي الحمولات

وأعلنت التقارير الملاحية أن إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة زادت بنسبة 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن خلال الأعوام (2008_ 2014) بفارق 2 مليار طن، بنسبة زيادة قدرها 32%.

قناة السويس حققت 41 مليار دولار

وقالت التقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس إن القناة حققت طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار خلال السنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة محققة أعلى عائدات سنوية في تاريخ القناة بإجمالي إيرادات قدرها 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار خلال الأعوام( 2008 _ 2014)، بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وأوضحت أنه تم تحقيق الطفرة في العائد الدولاري مع تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال الأعوام التالية لافتتاح قناة السويس الجديدة من ( 2016_ 2022)، وذلك على الرغم من التحديات المتتالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا COVID _19 والحرب الروسية الأوكرانية.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان صحفي إن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق المستهدف منها، بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال العام الميلادي الماضي 2022 ما يقرب من 68 سفينة يوميا، مقابل 47 سفينة كمتوسط يومي للعبور عام 2014 قبل افتتاح القناة الجديدة.

وأضاف: «ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، فضلا عن دورها في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط».

وأشار إلى أن مشروع القناة الجديدة زاد من معدلات الأمان الملاحي بالقناة، بزيادة الأماكن المزدوجة بما عزز من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وقال ان إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي الماضي 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 8 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.