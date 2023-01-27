5 أماكن بالسويس يمكن زيارتها خلال الإجازة بـ5 جنيهات.. فسحة على قد الإيد

تعد محافظة السويس، واحدة من أبرز المدن المصرية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بقضاء إجازة الشتاء بها، بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس، حيث تتميز بالكثير من الأماكن السياحية والترفيهية المتنوعة وبأسعار رمزية في متناول الجميع.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعالم الأثرية والترفيهية بمحافظة السويس، التي يمكن زيارتها والاستمتاع بفترة الإجازة بها وبأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات لا تزيد عن 10 جنيهات فقط:

متحف السويس القومي

يعد متحف السويس القومي، من أبرز الأماكن الأثرية والحضارية في مصر، ونشأ بعد انهيار المتحف القديم أثناء حرب 1967، وهو منارة ثقافية ومعلم سياحي يسلط الضوء على قناة السويس وتاريخها، ويعرض تراث مدينة السويس والآثار والتاريخ الطويل قبل عصر ما قبل التاريخ، وتم افتتاح المتحف في عام 2012، ويمكن زيارته بتذكرة تصل إلى 10 جنيهات فقط للطلاب، و20 جنيهًا للبقية، بحسب الموقع الرسمي لمتحف السويس القومي.

منطقة عيون موسى

وتقع على بعد 30 كيلومترًا، من نفق الشهيد أحمد حمدي، وهي مجموعة من الينابيع والمناظر الطبيعية، وتم فتح المنطقة رسميا للزيارات في عام 2018، وأكد خالد العناني، وزير الآثار، في تصريح سابق، أن سعر التذكرة يصل إلى 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطلاب.

كورنيش السويس

كورنيش السويس القديم والجديد وممشى أهل السويس، من أبرز الأماكن التي يقصدها الزائرين لمحافظة السويس، وهو كورنيش كبير بجانب البحر الأحمر، يتميز بمساحات خضراء واسعة والعديد من الكافيهات والمقاهي والمطاعم، ويمكن زيارته والاستمتاع بالمقاعد المخصصة به أمام البحر مجانًا.

قناة السويس

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة السويس، أثناء حركة السفن والحاويات في مياه البحر الأحمر، وهو يعد منظر جذاب يبحث أهل السويس والزائرين لمشاهدته، وهي فسحة مجانية.

سلسة جبال عتاقة

ومنطقة جبل عتاقة بالسويس، هي أبرز المعالم المصرية، ويمتد حدود الجبل جنوبًا إلى الزعفرانة وطريق الشيخ فضل، وهو عبارة عن سلسلة جبلية يمكن الاستمتاع بالجبل وزيارته، وهي منطقة من أجمل المناطق الطبيعية حين يلتقى خليج السويس بجبل عتاقة، بالإضافة إلى وجود بعض الشعب المرجانية بها.