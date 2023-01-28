5 أماكن بكفر الشيخ يمكن زيارتها بـ10 جنيهات.. «فسحة على قد الإيد»

محافظة كفر الشيخ، تقع أقصى شمال مصر في دلتا النيل، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بتنوع الحياة الطبيعية والبيئات، وهي من المدن المصرية التي يمكن زيارتها بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس، حيث تتميز بالكثير من الأماكن السياحية والترفيهية المتنوعة وبأسعار رمزية في متناول الجميع.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعالم الأثرية والترفيهية بمحافظة كفر الشيخ، التي يمكن زيارتها والاستمتاع بفترة الإجازة بها وبأسعار رمزية تبدأ من 10 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيهًا، وفقًا لما هو معلن من قبل وزارة السياحة والآثار.

متحف الأحياء المائية ببلطيم

يضم عددًا من الأحياء المائية النادرة ويعرض كائنات من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة، فضلًا عن العديد من الأسماك المحنطة بأنواعها، بالإضافة للهيكل العظمى للحوت الذي تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم، والتمساح الذي عُثر عليه بطريق زراعي بجوار نهر النيل بين مدينتي دسوق وفوه.

تل الفراعين «بوتو»

يقع التل قرب مدينة دسوق، وبه متحفًا صغيرًا يحتوي على تماثيل متعددة، ويقصده للمئات من المعيدين، وعمليات التنقيب مستمرة.

قصر الملك فؤاد وملحقاته

وهذا القصر كان يعيش فيه الملك في أثناء حضوره إلى كفر الشيخ هو وأسرته، ومصمم على الطراز الأوروبي (إيطالي – فرنسي)، ومكون من طابقين ويعتبر تحفة عمرانية حضارية، وصدر مؤخرًا قرارًا بتحويله إلى أثر واعتباره مزارًا سياحيًا.

طابية عرابي

توجد طابية عرابي على بعد أمتار من فنار البرلس، وشيدها صلاح الدين الأيوبي لصد الهجمات الصليبية، ويوجد بها عددًا من المدافع القديمة، واستخدمها أحمد عرابي لصد هجمات الإنجليز على المنطقة.

فنار البرلس

من أقدم الفنارات في مصر، وهو الوحيد الباقي من مجموعة فنارات، أقامها الخديوي عباس خلال القرن التاسع عشر، وارتبط اسمه بين أهالي المنطقة بطريق فريد الأطرش لأنه شهد تصوير أغاني فيلم لحن الخلود.