رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بعد إعلانها

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، تشغل بال الآلاف من التلاميذ وأولياء أمورهم، إذ يرغبون في معرفة نتيجة الترم الأول.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، حسب ما قاله شومان محمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية في تصريح لـ«الوطن» عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية.

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويستطيع التلاميذ الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 من خلال الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار نتائج الامتحانات.

- الخطوة الثالثة: اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري.

- الخطوة السادسة: الضغط لإظهار النتائج.

ويمكن لجميع لتلاميذ الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 من خلال المعاهد الأزهرية التابعين لها.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

يأتي المجموع الكلي للشهادة الابتدائية للترمين في الشهادة الإعدادية الأزهرية 550 درجة، وجاء توزيع الدرجات في مواد في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

- مادة القرآن الكريم 100 درجة.

- مادة اللغة العربية 100 درجة.

- مادة الرياضيات 100 درجة.

- مادة التربية الإسلامية 100 درجة.

- مادة العلوم 50 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية 50 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية 50 درجة.

مواد غير مضافة للمجموع

كما يوجد مواد غير مضافة للمجموع لتلاميذ الشهادة الابتدائية الأزهرية مثل:

- مادة التربية الفنية 40 درجة

- الحاسب الآلي 40 درجة، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية 50 درجة.