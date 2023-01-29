تفاصيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية.. باق أيام قليلة

كشف ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الدقهلية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، موضحا أن الامتجانات عقدت ورقيا في المدارس في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، قال ناصر شعبان لـ«الوطن»، إنه يجرى اعتماد النتيجة يوم 8 فبراير المقبل، عقب اعتمادها مباشرة من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، موضحا أنه يجرى حاليا تصحيح الامتحانات، والتي اشتملت على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية، وكلها تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية 125 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، ولم يجرى رصد أي مشكلات من قبل الطلاب، لافتا إلى أنه جرى تطبيق كل الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، أنه يجرى حاليا تصحيح الامتحانات، حيث بدأ التصحيح بمادة اللغة العربية، ويجرى فتح باب التظلمات على النتيجة في اليوم التالي عقب إعلانها، لافتا إلى أن عدد اللجان الإعدادية تعليم عام 580 والإعدادية المهنية 15 وإجمالي عدد اللجان 595، وعدد طلاب مدارس التربية الخاصة ضعاف السمع 39 ومدرسة المكفوفين 7، وعدد لجان ضعاف السمع أربع لجان ولجنة واحدة للمكفوفين.