رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد بعد اعتمادها من المحافظ

يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023، حيث من المنتظر أن يعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، بعد أداء الطلاب الامتحانات يوم 18 يناير الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

وأعلنت محافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 سريع لدخول إليه، والحصول على النتيجة منه، وهو الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اضغط هنا

يأتي ذلك بعد اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم بمقر المحافظة، بحضور هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام، وعدد من قيادات التربية والتعليم والتنفيذيين بالمحافظة.

13879 طالب وطالبة

وصرحت هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد للوطن أن 13879 طالبا وطالبة

منهم 7107 طالب و6628 طالبة بمختلف مدارس بورسعيد الرسمي واللغات والتجريبي والخاص، قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 67 لجنة، يوم 18 يناير، ولمدة أسبوع بنظام البابل شيت، حيث أن محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي أجرت هذه التجربة الجديدة