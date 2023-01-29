موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة.. وخطوات الحصول عليها

بعد انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يرغب أولياء الأمور في معرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، بالتزامن مع قرب الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب في مختلف الامتحانات، وذلك عقب انتهائها يوم الخميس الماضي 26 يناير.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، أوضحت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه من المتوقع إعلان النتيجة، مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

رابط الشهادة الإعدادية في البحيرة

يشار إلى أنه قد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة 120 ألفا و972 طالبا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، موزعين داخل 644 لجنة، بالإضافة إلى 15 طالبا من طلاب التربية الخاصة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة جاءت كالآتي:

- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

- النقر علي أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس والأسم بشكل صحيح.

- الضغط علي كلمة استعلام

وجاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 على النحو الآتي.

1- مادة اللغة العربية: 80 درجة موزعة على الفصل الدراسي الأول والثاني.

- مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة موزعة على الفصل الدراسي الأول والثاني بواقع 20 درجة لكل فصل دراسي.

- مادة الرياضيات 60 درجة موزعة على الفصل الدراسي الأول والثاني.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني.