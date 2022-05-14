تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة بشأن امتحان اللغة العربية: «يحتاج لوقت أكتر»

اختلفت آراء بعض طلاب مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم بشأن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، إذ عبر بعض الطلاب عن غضبهم نظرا لصعوبة عدد من الأسئلة خاصة النحو والتعبير، وفي الجانب الآخر يرى البعض أن الامتحان سهل لكنه يحتاج إلى بعض الوقت.

انطلاق الامتحانات

وشهدت البحيرة اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الحالي 2021/2022، التي تستمر حتى الخميس 19 مايو الجاري.

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم عدد من مدارس مدينة دمنهور لمتابعة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب، موجهاً باتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

وشدد آمنة على توفير شتي سبل الأمان والهدوء والسلامة لطلاب الشهادة الإعدادية لتوفير مناخ ملائم لأداء الامتحانات، موجها باتخاذ شتي التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

121487 طالبا يؤدون الامتحانات في البحيرة

ومن جانبه أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 121487 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة أن إجمالي عدد اللجان بلغ بـ 651 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، مضيفا إلى هناك 43 طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، ويأتي ذلك داخل 4 لجان بإدارات شبراخيت وآيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور واربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.