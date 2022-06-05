رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

تصدر البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، محركات البحث المختلفة على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، على أن يتم إعلان أسماء الطلبة الأوائل خلال الساعات القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، للتيسير على جميع طلاب وأهالي محافظة البحيرة، للحصول على النتيجة بسهولة ويسر من خلال الضغط هنا، أو من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 72%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها بنسبة نجاح 79%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75%.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خالص التهنئة للأوائل والمتفوقين والناجحين، موجهين لهم النصح بالحفاظ على تفوقهم خلال المراحلة التعليمية القادمة لتحقيق النجاح الدائم.