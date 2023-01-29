حسين فهمي: دفعنا فلوس لإنتاج «خلي بالك من زوزو».. وصلاح جاهين سبب نجاحه

بدأت منذ قليل، ندوة بعنوان شخصية المعرض بقاعة صلاح جاهين، وذلك على هامش فعاليات معرض الكتاب، المقام بمركز المعارض في التجمع الخامس، وتحدث الفنان حسين فهمي خلال الندوة، قائلا: «كنت في أمريكا لحظة هزيمة 1967، ولما قرأت كتابات صلاح جاهين قررت العودة إلى مصر في ذلك الوقت الصعب».

الرصاصة لا تزال في جيبي

وأضاف أنهم قاموا بتصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي عام 1973، وحينها لم يكن هناك علم بوجود حرب، وواجهنا الكثير من الانتقادات حينها بأننا نريد أن نلهي الناس حتى لا ينادوا بالحرب.

وأشار حسين فهمي إلى أن الدولة وضعت التفريعة الجديدة من قناة السويس مكان خط بارليف لأننا نحقق نصر بعد فترة كبيرة من انتصارات أكتوبر.

وتحدث حسين فهمي خلال الندوة عن كواليس فيلم خلي بالك من زوزو، بطولة سعاد حسني، قائلا: «كانت ظروف البلد حينها صعبة لإنتاج فيلم، وجمع صناع العمل من بعضهم عشان يعملوا الفيلم دا، وصلاح جاهين دفع 5 آلاف جنيه، ومدير التصوير والمخرج أيضا، وكان أجري 900 جنيه، وفي يوم خلال التصوير جالي جاهين وقالي لي الفيلم دا هيخسر وأنا هبيع حصتي في الفيلم وحصل بالفعل».

نجاح فيلم خلي بالك من زوزو

واستطرد: «الفيلم حقق نجاحا كبيرا وده كان بسبب صلاح جاهين اللي كتب سيناريو عظيم، وسعاد قدمت العمل دا بشكل مختلف، كانت فنانة متكاملة، وحسن الإمام كان مخرج متميز».

وأضاف أن الكواليس كانت مليئة بالضحك: «كنت بروح لحسن الإمام المخرج وأقوله إيه رأيك لو صورنا المشهد بصوت هادي يزعق ويقولي أخرج أنت، وفي الآخر يقول لمدير التصوير اعمل اللي حسين قال عليه».