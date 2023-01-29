تفاصيل شخصية حسين فهمي في مسلسل «سر السلطان» برمضان 2023

تقام حاليا ندوة بعنوان شخصية المعرض، بقاعة صلاح جاهين، وذلك على هامش فعاليات معرض الكتاب، المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وقال حسين فهمي خلال الندوة، إن السير الذاتية معظم الوقت لا تنجح، كان في مسلسل عن سعاد حسني، لم ينجح، وقدمنا العديد من هذا القبيل لم ينجح، ويوجد أشخاص كثيرة ترفض تقديم قصة حياتها في عمل فني.

لا أعتمد على وسامة الشكل

وأضاف أنه لا يعتمد خلال مسيرته الفنية، على وسامة شكله، لأنه إذا اعتمد على شكله، لم يكن مستمر حتى الآن، وأنه حصل على الكثير من الجوائز على أدواره المختلفة.

ووجه حسين فهمي نصيحة للفنانين الشباب، قائلا: «لابد من الفنان أن يكون مثقفا، وأنه حتى واقفتنا هذا، ياتي إلى معرض الكتاب، ويقوم بشراء العديد من الكتب، لابد أن يكون بدراية كاملة بالفن العالمي».

تقام حاليا ندوة بعنوان شخصيتا المعرض، بقاعة صلاح جاهين، وذلك على هامش فعاليات معرض الكتاب، المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

عالم فرنسي في رمضان 2023

كما كشف الفنان حسين فهمي، خلال الندوة المقامة حاليا بمعرض الكتاب، تحت اسم «شخصيتا المعرض»، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «سر السلطان.. سره الباتع»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني.

قال حسين فهمي، اإه يجسد شخصية عالم فرنسي جاء إلى مصر، مع الحملة الفرنسية التي جاءت لتحتل مصر، وبعد أن عاش في مصر وتواصل مع المواطن المصري، وقع في حب مصر.

وأضاف أن العالم الفرنسي قرر أن يدرس الشخصية المصرية، ويقيم في مصر، وقرر نابليون حينها أن يرجع إلى بلده، لكنه رفض، وفضل الإقامة في مصر.