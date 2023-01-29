اعرف أشهر المخالفات بقانون المرور بعد ضبط 60 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

بعد إعلان الإدارة العامة للمرور ضبط 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، من خلال توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين، منها 12734 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و461 مخالفات السير دون تراخيص، ومن أشهرها السير عكس الإتجاه، وعدم تركيب الملصق الإلكتروني، والقيادة تحت تأثير المخدر.

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون المرور الجديد به عقوبات رادعة، وذلك للمحافظة حقوق السائقين والمارة، وتصل العقوبات للحبس والغرامة، ومن أشهر المخالفات، السير عكس الاتجاة، وعدم تركيب الملصق الإلكتروني، قيادة السيارة بسرعة زائدة، والقيادة تحت تأثير المخدر إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، أو قيادة السيارة وغير مرخص بها، أو رخصتها انتهت مدتها.

عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأضاف «سيد»، أن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وفقًا لقانون المرور، سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه، وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

عقوبة السير عكس الاتجاه

ووفقًا لقانون المرور الجديد فإن تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 جنيه، وحتى 3000 جنيه وقد تصل عقوبة مخالفات المرور في تلك الحالة للحبس.

قيادة السيارة بسرعة زائدة

وقال سيد، إنه حسب قانون العقوبات في المادة رقم 238، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة».

وأوضح أنه وفقًا للقانون فإن العقوبة «بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال وقعت الجريمة نتيجة لإخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».

القيادة تحت تأثير المخدر

وأضاف المحامي، أن من أشهر المخالفات هي عقوبة القيادته تحت تأثير المخدر، ووفقًا للقانون فيعاقب «إذا كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين».

قيادة سيارة غير مرخص بها

وأشار المحامي، إلى أن يعاقب «كل من قاده سيارة وغير مرخص بها، أو رخصتها انتهت مدتها، بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».