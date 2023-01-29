ضبط 750 كيلو لحوم فاسدة في قنا وإحالة أصحاب المحلات للنيابة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 52 محضر بإجمالي مضبوطات بلغت 750 كيلو ، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي محلات الجزارة خلال شهر يناير الجارى بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين .

مضبوطات اللحوم

وأضاف أشرف الداودي، أن المحاضر التي جرى تحريرها شملت 37 محضر ما بين ذبح خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجهولة المصدر ، بإجمالي 239 كيلو، وبعد الفحص تبين صلاحية الكميات المضبوطة للاستهلاك الآدمي، و 10 محاضر لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 477 كيلو بالإضافة إلى 5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و لحوم مجهولة المصدر بإجمالي 34 كجم ، تم إرسالها إلى هيئة التغذية الصحية للفحص وبيان مدي صلاحيتها.

إحالة المخالفين للنيابة العامة

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد في بيان الصحفي اليوم، أنه تمت إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم .