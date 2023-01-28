ضبط سائق وابنه بالقاهرة لتعديهما على طالب بالضرب بسبب خلافات الجيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر إدعاء مشاجرة" .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق ، نجله "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.