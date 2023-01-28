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ضبط سائق وابنه بالقاهرة لتعديهما على طالب بالضرب بسبب خلافات الجيرة

كتب:

محمد بركات
11:28 ص | السبت 28 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر إدعاء مشاجرة" .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق ، نجله "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المشار إليها  ولاذا بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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