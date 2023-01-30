عاجل.. ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة إطلاق النيران بطريق «إدفو - مرسى علم» دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، التي أسفرت عن استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني، بمديرية أمن أسوان.

استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني

أسفر الحادث عن استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني، وإصابة أحد أفراد الشرطة وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.