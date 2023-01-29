أسعار الأسماك داخل معرض «أهلا رمضان» في الشرقية.. قائمة بأجود الأنواع

تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية، طرح السلع الغذائية والأسماك بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة تصل 30%، في معرض «أهلا رمضان» نظرا إلى سعره المنخفض مقارنة بمنافذ البيع الأخرى.

تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الأسماك داخل معرض أهلا رمضان الزقازيق الكائن بجوار محطة القطار في محافظة الشرقية، والتي تبدأ بسعر 43 جنيها.

أسعار الأسماك داخل معرض أهلا رمضان الزقازيق بالشرقية:

سعر كيلو سمك بلطي متوسط وكبير 43 جنيها و50 جنيها و55 جنيها.

سعر كيلو سمك بوري وسط وكبير 75 جنيها و85 جنيها.

سعر كيلو سمك باغة 47 جنيها.

سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

سعر كيلو سمك مكرونة 59 جنيها.

سعر كيلو سمك مكاريل وسط وكبير 55 جنيها و60 جنيها.

سعر كيلو سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

سعر كيلو جمبري حجم وسط 197 جنيها.

وقال عبد الرحمن المطراوي، تاجر أسماك وبائع داخل معرض أهلا رمضان الزقازيق، في حديث خاص لـ«الوطن» إنه يجرى طرح أجود الأسماك داخل المعرض وبأسعار مخفضة، لافتا إلى إقبال ملحوظ من المواطنين على شراء الأسماك داخل المعرض.

استمرار طرح السلع الغذائية بالمعرض

هذا وتواصل مديرية التموين طرح السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمدن ومراكز المحافظة الذي جرى افتتاحها منذ مطلع شهر يناير الجاري، والتي يجرى استمرارها حتى بعد عيد الفطر المبارك القادم، فيما أكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين، أنه يجرى طرح ما يكفي حاجة المواطنين وبأسعار مخفضة تصل 30% لسد احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.

وتعرض عددا من السلع الغذائية الأساسية أمام المواطنين داخل معارض أهلا رمضان منها البقوليات، مثل الفول والعدس، المكرونة والأرز، الأسماك، اللحوم البلدي والأخرى المصنعة والمجمدة فضلا عن أنواع عديدة من زيوت الطهي والقلي وزيوت الزيتون ومنتجات الألبان، تتراوح تخفيضات 10% إلى 30%.