حملات طرق أبواب في الشرقية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات طرق أبواب وزيارات ميدانية للتوعية واستطلاع أراء الأهالي وتسجيل الشكاوي والاستفسارات، واستهدفت الحملة المزارعين وأصحاب الورش وربات المنازل بقرى الملكيين البحرية والمناجاة الكبري والمناجاة الصغري ومنشأة راغب والبكارشة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الحملات استهدفت توعوية المزارعين وأصحاب الورش وربات المنازل بترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بأرقام الشكاوي والتظلمات والاستفسارات، والتأكيد على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها

الارتقاء بمستوى الخدمات في القرى

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها المحافظة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

إهدار المياه في المصالح الحكومية والمدارس

وقال «أبوحلاوة»، إن الحملات شملت عديد من الأنشطة التوعوية، واستهدفت مختلف الفئات العمرية، من خلال تنفيذ حملات طرق أبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأي المواطنين، بما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحد من إهدار المياه وبخاصة في المصالح الحكومية والمدارس .

خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملات بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق «قراءتي» لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، إضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي، علاوه على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها عن طريق الرابط التالي: https://www.facebook.com/shapwasco.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد41 بقري مركز ومدينة الحسينية.