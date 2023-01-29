موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2023 التيرم الأول برقم الجلوس

يترقب الطلاب وذويهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2023، والمنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح داخل الكنترول.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية

وترصد «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية برقم الجلوس في الترم الأول 2023، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالطريقة التالية:

تسجيل الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية .

أو الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 للفصل الدراسي الأول، وتفعيله وقت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية.

لصق رقم جلوس الطالب في الخانة الموضحة على الموقع، ثم التأكيد والانتظار للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من التصحيح

وقال محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالشرقية في تصريحات صحفية، إن المديرية لم تنته بعد من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، لافتا إلى المتابعة الدورية للجان التصحيح مع مراعاة حصول كل طالب على درجته المستحقة.

يذكر أن عدد 138838 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في إجمالي اللجان البالغ عددها 766 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، في الوقت ذاته تتابع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية على مستوى محافظة الشرقية.