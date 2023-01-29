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أول زيارة لرئيس مصري.. «مصر وأرمينيا» تبدآن صفحة جديدة للتعاون

توقيع اتفاقيات مشتركة في البحث العلمي والثقافة والرياضة

كتب:

محمد أبوعمرة ونرمين عفيفى
09:37 م | الأحد 29 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه رئيس جمهورية أرمينيا

الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه رئيس جمهورية أرمينيا

أعرب الرئيس السيسى، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الأرمينى، عن سعادته بالوجود فى العاصمة يريفان كأول رئيس مصرى يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتى شهدت عام 2022 مرور ثلاثين عاماً على إنشائها، وهى الزيارة التى تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذى تكنّه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها فى مختلف المجالات، امتداداً لعلاقات تاريخية لها خصوصيتها المتفرّدة على المستوى الشعبى، تعود إلى استضافة مصر تاريخياً عشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر.

وأسهموا إسهامات مُقدّرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لدورهم أطيب الأثر فى إثراء حياة المجتمع المصرى، مؤكداً: «كما يطيب لى أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال الذى حظينا به منذ وصولنا إلى أرض أرمينيا الصديقة، إذ انعكس هذا المناخ الودى على أجواء المباحثات التى عقدتها اليوم مع فخامة الرئيس فاهاجن».

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بقلم محمد أبوعمرة ونرمين عفيفى