خريطة فصل التيار الكهربائي بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات بشمال الدلتا هي الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط للصيانة الدورية وفقا للجدول الدوري للصيانة.

فصل التيار الكهربائى اليوم

وتنشر «الوطن» أماكن فصل التيار الكهربائي، اليوم، في شمال الدلتا:

الدقهلية: تقطع الكهرباء اليوم بمدن المنصورة وميت غمر وأجا والسنبلاوين ونبروة وتمى الأمديد وبلقاس والستاموني ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة ومنية النصر.

انقطاع الكهرباء بالدقهلية

وذلك بقرى المعصرة وحلاوة الكبرى وحلاوة الصغرى وكوم التبن وبلاطة والحسينية وكوم التين وجانية الكبرى والحصص والألف مسكن والعيادية ومدكور وموسى على والأرمن والبجلات وعزب البشمور وعويس والرفاعي وفياض وخفاجة والمشابك وسندوب ومحمد فتحي وميت قرشي ومؤمن وششنة والغرفة ومحول بيقطارس وكفر الأعجر ومنية محل الدمنة وعزب تاج العز والدنابيق وسرسو والقاطعة والبلامون وبرج الثور وكفر غنام والعزب.

أماكن انقطاع الكهرباء

كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن مطوبس وبيلا والحامول وغرب كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم وذلك بقرى عقلة وتوابعها والمجد ومسير والأحمال والكراكات وكوم دمسيس والجاهل وكمسيون وأرض العرب والنجارين ومعدية مهدي.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل التيار الكهربائي بمدن دمياط الجديدة وفارسكور والشعراء وذلك بقرى الغنيمية وحجاجة وعزبة الجامع واللاوندى وأبو راشد وأبو سعادة الكبرى وشرمساح وكفر تقى.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي، اليوم، بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا وذلك بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم.

نصائح شركة الكهرباء فترة الانقطاع

وتهيب شركة كهرباء شمال الدلتا بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي اليوم قضاء احتياجاتهم، بأوقات مختلفة عن أوقات انقطاع الكهرباء بينما يمكن لأصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات توفير مغذى بديل.