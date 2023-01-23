فصل الكهرباء اليوم عن عدة قرى بكفر الشيخ لمدة 5 ساعات للصيانة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من المناطق والقرى، في محافظة كفر الشيخ، منذ الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، أي لمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة على شبكة الجهد المتوسط.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي: «قونة، وتوابعها»، بمركز قلين، و«كفر العرب، وتوابعها»، بمركز دسوق، و«الخاشعة، وقرى 17، والروضة»، بمركز بلطيم، و«البصراط، والملاوح»، بمركز مطوبس.

تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل

وناشد القطاع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط الذي يقوم بها قطاع كهرباء كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.