خريطة قطع التيار الكهربائى في 3 محافظات الجمعة والسبت.. صيانة دورية

أعلن عدد من شركات الكهرباء بالمحافظات انقطاع التيار الكهربائى على فترات مختلفة، على مدار يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بهدف رفع كفاءة الخدمة واستمرارها بالشكل المطلوب.

قطع الكهرباء عن عدد من مناطق وشوارع بني سويف

وأعلن قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف، وهي حي بني سويف الجديدة، وبني عطية، وخلف الاستاد الرياضي، والحميات، وشارع الروضة، والعجمي، وكورنيش النيل، والمستشفى العام، وشارع عبد السلام عارف، يوم السبت المقبل، اعتبارًا من 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية.

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

قطع الكهرباء بمناطق في المنصورة لأعمال الصيانة

وأعلن حي غرب المنصورة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك يوم السبت، بمناطق: شارع تقسيم عقداوي من حي الاشجار - شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

قطع الكهرباء ساعتين غدا الجمعة بمدينة طوخ

وأعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ساعتين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا، لأعمال الصيانة طبقا لما قالته إدارة كهرباء طوخ.

وأوضح المجلس، فى بيان له، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي شارع مصرف الحصة من السنترال حتى نهاية شارع مصرف الحصة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة نفق مشتهر، ومنطقة غرب السكة الحديد بالكامل، وشارع أحمد عبد العزيز من بداية المرور إلى نهاية الشارع، والمركز الطبى والسكة الحديد.