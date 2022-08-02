قطع التيار الكهربائى عن أخميم 6 ساعات للصيانة.. توصيات خاصة للمخابز

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربي اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الجاري، عن مغذى مبارك 2 وذلك بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم لتستمر لأكثر من 6 ساعات حيث يظل انقطاع التيار الكهربائي حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

قطع التيار الكهربائي عن قرى أخميم

يأتي ذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لخطوط الكهرباء المغذية لقرى مركز أخميم بمحافظة سوهاج، علما بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربي هي، قرية الديابات بمركز أخميم وقرية الحواويش بمركز أخميم ونجع العارف بقرية عرب مهدى بمركز أخميم ونجع دير العزراء مريم ونجع دير الشهداء ونجع دير الملاك بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

إستمرار قطع التيار لست ساعات

وأهابت الوحدة المحلية بأصحاب المخابز بالقرى المستهدفة بقطع التيار الكهربائي لمدة أكثر من 6 ساعات، البدء في الخبز وإعداد الخبز والانتهاء منه قبل موعد قطع التيار الكهربائي عن القرى، وكذلك أصحاب الأعمال التي تتطلب وجود تيار كهربائي، تأجيل الأعمال عقب عودة التيار بالثانية ظهرا، أو الانتهاء منها صباحا قبل التاسعة صباحا، حتى لا تتأثر أعمالهم بفصل التيار الكهربائي عن قرى مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

رفع مستوى الإنارة بقرية نيدة

وفى إطار آخر، استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لشكاوى المواطنين بمنطقة العزبة والعرب لتضررهم من ضعف مستوى الإنارة، فقامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بحملة إنارة وإصلاح وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات ولمبات ليد جديدة موفرة للطاقة بإشراف فؤاد عبد اللطيف رئيس القرية لرفع مستوى الإنارة وجودة الطرق بالقرية.