218 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الرابع

أعلن الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا؛ إذ تخطى عدد الزائرين للمعرض اليوم 218 ألف زائر.

إقبال فاق التوقعات

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري المتعاظم الذي تشهده الدورة الحالية للمعرض، مشيرًا إلى أن الإقبال اليوم فاق التوقعات خاصة وأن اليوم الأحد هو يوم عمل بعد أيام الإجازة الرسمية.

أسعار تبدأ من جنيه

وقال رئيس هيئة الكتاب، إن قطاعات وزارة الثقافة وفرت مئات العناوين بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه ولا تتجاوز 20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير من الجمهور على شراء الكتب المطروحة ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني «الثقافة والفن للجميع».

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏