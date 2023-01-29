كاميرا «الحياة اليوم» ترصد آراء الجمهور في معرض الكتاب: «الأفضل بالشرق الأوسط»

رصد برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، آراء الجمهور ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

إقبال جماهيري كبير

ويشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا في يومه الرابع، حيث توافد جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة على أجنحة المعرض بما يعكس وعي الجمهور وشغفه بالكتاب، وبهدف دعم الزوار، قدّمت وزارة الثقافة في الدورة الرابعة والخمسين مبادرة جديدة بعنوان الثقافة والفن للجميع، من خلال طرح إصدارات بأسعار مخفضة والتي تقدم كتبا بأسعار تبدأ من جنيه واحد وحتى عشرين جنيه.

وقال أحد المشاركين العرب: «والله، هذا المعرض هو الأجمل في الشرق الأوسط، يمكنك هنا أن تجد كل ما تريده».

معرض ناجح ومميز

وقالت مشاركة أخرى: «معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ناجح للغاية ومميز جدا، به الكثير من الأشياء الرائعة التي لم أتوقع أن أجدها هنا، والأسعار مناسبة جدا».

وقالت إحدى المشاركات: «كنت أبحث عن الجناح السياسي، وما لا أجده في دار نشر أجده في دار نشر أخرى».