سقوط تشكيل عصابي بحوزته 2 كيلو حشيش في القاهرة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بالقاهرة برئاسة المقدم محمد مجدي، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 2 كيلو حشيش، وذلك بعد مطاردتهم في شوارع المدينة.

تفاصيل البلاغ

البداية عندما وردت معلومات سرية للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، عن قيام «إسلام م. ح. ع»، وشهرته سولي، 26 سنة، عاطل ومقيم في حدائق حلوان، و«محمد س.ع»، 26 سنة، مقاول ومقيم في حدائق حلوان، و«سيف ط.ح.ا»، 24 سنة، عاطل، ومقيم في حدائق حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لهم.

القبض على المتهمين

وبعمل التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، وبخروج حملة أمنية قادها النقيب حسام وجدي، أمكن ضبط المذكورين داخل سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبحوزتهم 19 كيس بداخله مخدر الحشيش، وزنت 2 كيلوجرام، وكان أحد المتهمين حاول الهرب إلا أن قائد الحملة نجح في ضبطه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك لتحقيق الأرباح غير المشروعة، والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية نقل المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي أحمد حسن، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات بمقابل».