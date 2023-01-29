أحمد موسى: أكثر من ألف دار نشر تعرض إنتاجها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أكثر من ألف دار نشر تعرض إنتاجها داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «دول كثيرة إفريقية وغيرها تشارك في المعرض هذا العام».

موسى: برامج مفيدة موجودة يوميا في المعرض

وأشار موسى، إلى أن الإقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك برامج موجودة على مدار اليوم بمعرض الكتاب.

وأكمل موسى: «الإقبال الكبير بمعرض الكتاب يمثل صورة إيجابية عن الدولة المصرية أمام العالم».

وأوضح أن أسعار الكتب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب تبدأ من جنيه واحد فقط، لافتا إلى أن هناك أكثر من ألف دار نشر تعرض إنتاجها داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد موسى، أن هناك إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك برامج موجودة على مدار اليوم بمعرض الكتاب.

وأكمل موسى: «الاقبال الكبير بمعرض الكتاب يمثل صورة إيجابية عن الدولة المصرية أمام العالم».