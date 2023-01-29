ماذا قال وزير الأوقاف عن مدة صلاة التراويح 2023؟.. حسب اتفاق الإمام والمصلين

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل جميع المسلمين في مصر والوطن العربي عن صلاة التراويح 2023 التي ينتظرونها من العام للعام لكسب أكثر عدد من الحسنات بأداء ركعاتها.

صلاة التراويح 2023

وعن صلاة التراويح 2023، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال فعاليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، إنه لم يتم حتى الآن تحديد مدة أو وقت معين لصلاة التراويح 2023 في شهر رمضان المقبل، وهو الأمر نفسه الذي كان يتم خلال فترة كورونا، بينما يترك الأمر بالاتفاق بين إمام المسجد والمصلين.

وتابع وزير الأوقاف بشأن صلاة التراويح 2023، أنه إذ اتفق إمام المسجد والمصلين على أداء صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم يوميا فلا مانع من ذلك، وإذا اتفقا على غير ذلك فيترك الأمر لهما.

مدة صلاة التراويح 2023

واستكمل وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن تكون صلاة التراويح 2023 في مسجد الحسين التي تبث عبر إذاعة القرآن الكريم، أن تكون نصف حزب، أي في حدود ربعين من القرآن الكريم، ما يعني نحو 4 صفحات، وكذلك الأمر في صلاة التهجد.