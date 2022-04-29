شاب ينهي حياته عقب أداء صلاة التراويح في الغربية

انتحر شاب في قرية شوبر، التابعة إلى مركز طنطا، بمحافظة الغربية، عن طريق تناوله حبة حفظ الغلال، وذلك في ظروف غامضة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يتضمن وصول «ضياء.أ» في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية شوبر، مصاب بحالة إعياء شديدة وقئ، إثر تناول مادة فسفورية سامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تحريات المباحث

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المتوفى ليس متزوجا، وتناول حبة حفظ الغلال إثر إصابته بأزمة نفسية، وقرر التخلص من حياته، وأن جسم المتوفى ليس فيها أي علامات ظاهرية، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه كان يمر بأزمة نفسية دفعته إلى التخلص من حياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أدى صلاة التراويح قبل الانتحار

كشف أحد أهالي القرية لـ «الوطن»، أن المتوفى أدى صلاة العشاء والتراويح في مسجد القرية أمس، وهو مرتبط ويتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، والأهالي فوجئوا بخبر وفاته، إذ كان يعمل على ترتيبات الزواج خلال الشهور القليلة المقبلة.