عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة صلاة التراويح بمسجد في حلوان

كشفت وزارة الداخلية، في بيان، عن ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً زعم إحدى الفتيات بأنها حال أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد، بدائرة قسم شرطة حلوان، قام أحد الأشخاص بدخول المسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد انتهائها.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، ما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فاستدعى مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف.