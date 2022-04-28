تشييع إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح «ليلة القدر» بالمنوفية 

شيع أهالي قرية «سلكا»، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، جثمان الشيخ «محمد مروان»، إمام المسجد الذي توفى أثناء أداء صلاة التراويح في «ليلة القدر»، مساء أمس الأربعاء، إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

عضو مجلس النواب ينعي الشيخ «محمد مروان»

ونعى هاني خضر، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، الشيخ «محمد مروان»، بقوله: «سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء، وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يشاركه أحد فى خلده حتى الملائكة والأنبياء، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا ولا نزكي على الله أحداً، مات محفظ القرآن الكريم في ليلة توزيع جوائز القرآن لتلاميذه، وأثناء صلاته للتراويح إماماً، وفي ليله 27 من رمضان».

أحد أهالي القرية يكشف تفاصيل وفاة إمام المسجد

وقال أحد أهالي قرية «سلكا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشيخ «محمد مروان» كان يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد «سيدي صالح» بالقرية، وشعر بتعب في صدره، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه فارق الحياة، موضحاً أن الفقيد كان يعمل محفظاً للقرآن الكريم طيلة حياته.

وأضاف أن الشيخ الراحل كان محبوباً من الجميع، وكان حافظاً لكتاب الله، موضحاً أن جنازته كانت مهيبة، شارك فيها غالبية أهالي القرية والقرى المجاورة، وأضاف أن «حسن الخاتمة من علامات القبول عند الله، ومفيش أحسن من أي حد يتوفاه الله وهو في شهر رمضان، وبيصلي التراويح في ليلة في الغالب هي ليلة القدر».

وشهدت قرية «سلكا»، التابعة لمركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، مساء أمس الأربعاء، وفاة الشيخ «محمد مروان»، إمام مسجد، أثناء صلاة التروايح، في ليلة 27 رمضان، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، اليوم الخميس، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وحسن الخاتمة.