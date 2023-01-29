نشأت الديهي: مصر دولة مؤثرة في المنطقة ولا يمكن المزايدة على مكانتها

قال الإعلامي نشأت الديني، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل القاهرة لمقابلة القادة السياسيين في مصر غدًا، في موسم حافل بالنشاط، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية زار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجلس مع الشباب المصري نصف ساعة كاملة، وأتاح الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة، وقال إن مصر الدولة الأهم في المنطقة.

الديهي: 100 عام مرت على العلاقات الامريكية المصرية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث بأن هناك 100 عام مرت على العلاقات الامريكية المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات الأمريكية استراتيجية واضحة، وهذه الزيارة الرابعة للقاهرة منذ توليه حقبة الخارجية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية، تحدث قال إن الشباب في مصر واعد، خاصة أنه يمثل 60% من التركيبة السكانية في مصر، وتحدث عن تمكين المرأة، وقضايا المناخ، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي.

الديهي: وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى مصر من أجل مناقشة قضايا الإقليم

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، جاء إلى مصر من أجل مناقشة قضايا الإقليم، وهذا دليل على قدرة ومكانة وتأثير مصر في المنطقة، معقبًا: «مصر مؤثرة في الإقليم غصب عن أي حد، مكانة مصر محفوظة ومحفورة بوجود هذا الإقليم، ولا يمكن لأحد أن يزايد على مكانة مصر»