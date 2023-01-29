نشأت الديهي: تفاهم مصري هندي حول خطورة الإرهاب على الدولة الوطنية

قال الإعلامي نشأت الديهي إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الآسيوية تعبر عن توجه عام للسياسة الخارجية المصرية، حيث عقد الرئيس السيسي الكثير من اللقاءات مع العديد من المسؤولين في الهند وأذربيجان وأرمينيا.

العلاقات العميقة بين البلدين

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، أن الاستقبال الهندي الحافل للرئيس السيسي يعكس العلاقات العميقة بين البلدين سواء على مستوى التاريخ أو المشاركة في عدم الانحياز، معقبًا: «لدينا مسيرة مشتركة من الكفاح، مصر والهند كانتا على طريق واحد، ولكن الهند أصبحت الآن مصنع العالم، ويتم تجهيزها على أن تكون بديل للصين».

وأضاف أن الهند تحولت لدولة كبرى نتيجة جهد حقيقي، حيث نجحت في إعداد طفرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند كانت بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، لكي تشارك مصر في يوم الجمهورية الهندي.

ولفت إلى أن هناك تفاهما مصريا هنديا حول خطورة الإرهاب على الدولة الوطنية، خاصة أن الهند عانت من الكثير من الموجات الإرهابية، ولكن في النهاية استمرت الهند في الحفاظ على القيم الهندية.

التبادل التجاري بين مصر والهند

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين مصر والهند وصل لـ7.5 مليار دولار، وهناك اتفاق على زيادة التعاون الزراعي والدفاعي ، ومحاربة الإرهاب والتطرف، والتنمية الخضراء والمستدامة، وهناك رؤية مصرية هندية حول إصلاح الامم المتحدة، وادخال عناصر جديدة لمجلس الأمن الدولي