جلوبال أوتو للسيارات لـ نشأت الديهي: لا توجد سيارة تصنع بالكامل في دولة واحدة

قال محمد زكريا، مدير عام التصنيع بمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، إن المصنع لديه خطة سنوية، حيث يقوم بتحديد احتياجات المصنع المستوردة من ألمانيا، وبعد ذلك يتم تجميع السيارات، من خلال مراحل اللحام، والدهان، ثم التجميع بشكل نهائي لجميع المكونات الداخلية والخارجية للسيارة.

لا توجد سيارة تصنع بالكامل في دولة واحدة

وتابع «زكريا»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، أن لحام السيارة يحدث خارج مصر، وأول شيء يحدث في مصر هو الدهان، ومكونات السيارة بعضها يستورد من أمريكا، والبعض الآخر يستورد من المانيا، ومكونات أخرى تصنع في مصر، مضيفًا أنه لا توجد سيارة تصنع بالكامل في دولة واحدة.

أعلى درجات الصناعة

ولفت إلى أن ضفائر السيارات تصنع في مصر في مصنعين، وأحد المصانع يقوم بتصدير انتاجه للخارج في الأساس، والآخر يقوم بتوفير الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى صناعة السيارات من أعلى درجات الصناعة سواء من حيث عملية التصنيع او في الكونترول.