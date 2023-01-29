نشأت الديهي: المواطن هو البطل الحقيقي في المعركة الاقتصادية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن أن أزمة وتكدس وبقاء السلع في الموانئ انتهت، وأن مصر عادت إلى ما قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن المواطن سيصدق ذلك في حالة انخفاض الأسعار واستقرارها.

المواطن البطل الحقيقي في المعركة الاقتصادية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، أن المواطن هو البطل الحقيقي في هذه المعركة الاقتصادية، معقباً: «المواطن يستحق الإشادة خلال هذه الفترة، خاصة الأم المصرية، تصريحات رئيس الوزراء مبشرة، وهذا يعني بأن الأسعار الفترة المقبلة هتحترم نفسها».

ولفت إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز قامت بتثبيت تنصيف مصر الائتماني عند B مستقر، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو خلال العام المقبل 4%، وانخفاض العجر من 7.5% لـ7% العام المقبل، وانخفاض العجز من 10 لـ8%، وانخفاض معدل التضخم من 17 لـ8% خلال العام المقبل.

الاقتصاد سينمو بوتيرة أسرع

وأضاف أن رويترز تحدثت بأن الدولار سينخفض لـ26.4 جنيه، وبأن الاقتصاد سينمو بوتيرة أسرع من رؤية الحكومة بنسبة 4.8 %، مشيرًا إلى أن الإعلامي الإخواني أسامة جاويش يتجاهل مثل هذه البيانات، ويقوم بنشر أخبار كاذبة عن الوضع الاقتصاد المصري.