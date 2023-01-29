نشأت الديهي يزف بشرى سارة عن تراجع الدين الخارجي لـ مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البنك الدولي أصدر قرارًا عن تراجع الدين الخارجي لمصر الذي وصل لـ155.7 مليار دولار بنسبة 720 مليونا، معقبًا: «مصر تسدد الأقساط اللي عليها في موعدها بدون أي تأخير».

الديهي: مصر نجحت في الإفراج عن كل البضائع

تابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث بأن مصر نجحت في الافراج عن كل البضائع في المواني، وهذا سيساهم في خفض الأسعار الفترة المقبلة، معقبًا: «يعني أي تاجر جشع يلم نفسه، لأن البضائع المتراكمة في المواني دخلت مصر»

الديهي: الأمور عادت لوضعها الطبيعي

ولفت إلى أن الأمور عادت لوضعها الطبيعي، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، متابعًا: «عايزين نشوف انخفاض في الأسعار، عايزين التصريحات الحكومية، يكون لها أثر على الأرض، فيشعر بها المواطن في جيبه».