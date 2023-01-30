باسكال مشعلاني: جائحة كورونا السبب وراء تأخر حفلاتي في مصر

قالت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، إنها فوجئت بالانتشار الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة «حبك مئذي»، والتي طرحت عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعدد من المنصات السمعية خلال الساعات الماضية، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة.

باسكال مشعلاني: أحببت حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة

عن غيابها الطويل عن أحياء الحفلات الغنائية بمصر، قالت لـ «الوطن»: «جائحة كورونا أبعدتني كثيرا عن جمهوري المصري، فأنا كنت من أوائل الفنانات اللبنانيات والعرب اللاتي أقمن حفلات غنائية بمصر بمختلف محافظاتها خلال حفلات ليالي التلفزيون، وأضواء المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري لدي خطة حفلات بمصر يصعب علي حاليا التحدث عن تفاصيلها حتى تكون رسمية ومحدد أيامها».

باسكال مشعلاني تطرح أغنية «ع بيروت»

يذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد روجت للسياحة اللبنانية نهاية العام الماضي حين ما طرحت أغنية «ع بيروت» والتي قدمت فيها جولة في مدن وشوارع العاصمة اللبنانية من اجل تشجيع المشاهدين على زيارتها.