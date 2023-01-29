عاجل.. مصطفى كامل يسلم كارول سماحة كارنيه نقابة المهن الموسيقية

منحت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عضوية النقابة للفنانة كارول سماحة، باعتبارها مصرية الجنسية، حيث كانت حصلت على الجنسية منذ عدة أعوام.

مصطفى كامل يسلم كارول سماحة كارنيه النقابة

كارول أعربت عن سعادتها البالغة للحصول على كارنيه النقابة، مؤكدا أنها دوما تعمل جاهدة لإسعاد جمهورها.

يذكر أن كارول سماحة، كانت شاركت فى عرض «تقدر»، مع عدد من الفنانين، أبرزهم يسرا وحنان مطاوع وأكرم حسني ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد.

وكشفت الفنانة كارول سماحة، عن أنها في فترة دراستها لم يكن لديها مسرح مدرسي، لذلك فهو من الأسباب التي جعلتها متحمسة للمشاركة في هذه المبادرة، لإعطاء الأجيال القادمة فرصة لتحقيق هذا الهدف وتنمية مواهبهم.

وتابعت كارول لـ«الوطن»: «المسرح والفنون جزء مهم جدا في بناء شخصية الطفل، لذلك فهي خطوة رائعة بأن يجرى الاهتمام بها، وإحياء المسرح المدرسي من جديد وخلق مواهب فنية».