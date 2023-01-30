مدير أعمال حسن شاكوش: ما يتداول بشأن احتفال الفنان بخطوبة ابنه غير صحيح

تدوالت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول احتفال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بحفل خطوبة نجله، بعد ساعات من احتفال الأول بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

حقيقة احتفال حسن شاكوش بخطوبة ابنه

وجاءت الأنباء بسبب نشر أحد الأشخاص، فيديو على تطيبق «تيك توك»، وهو يحتفل بخطوبته، وكان رفقته حسن شاكوش، وعلق عليه :«لما أبوك يبقا حسن شاكوش وتروح تخطب».

وتواصلت «الوطن»، مع مدير أعمال حسن شاكوش، للوقوف على حقيقة الأمر، والذي نفى أن صاحب الفيديو ابن حسن شاكوش، موضحا الشخص الذي نشر الفيديو هو ابن شقيقته، ويعتبره بمثابة والده، لذلك وضع هذا التعليق.

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وكان حسن شاكوش، احتفل بخطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، وقام مؤدي المهرجانات عمر كمال، بتقديم لهم أغنية «بحبك» التي سبق، وغناها في عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، العام الماضي، وسط حالة من السعادة انتابت المدعوين، وكانت الحفل في إطار عائلي.

ونشر عمر كمال، صورة عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، رفقة حسن شاكوش وخطيبته، وعلق عليها:«مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي».