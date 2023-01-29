تامر حبيب يشيد بمسرحية أنستونا: «أبهجتونا وفكرتونا بأيام حلوة وحشتنا»

أشاد السيناريست تامر حبيب، بالعرض المسرحي أنستونا، الذي حرص على حضوره والتقاط الصور التذكارية مع أبطاله.

ونشر تامر حبيب، مجموعة صور مع أبطال المسرحية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليها: «والله ده أنتوا اللي آنستونا، وأبهجتونا وضحكتونا وأمتعتونا وفكرتونا بأيام حلوة وحشتنا قوي.. ومش هأخص أي حد بالذكر علشان بجد كلكم وبدون استثناء شاركتم في حالة البهجة اللي روحت البيت بها ونمت مبسوط وصحيت مبسوط منها.. شكرا على البهجة والضحك والنوستالچيا في أيام الحاجات دي بقت شحيحة فيها قوي».

مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.